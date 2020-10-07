Почта России напомнила ярославцам, что нельзя пересылать в посылках

Есть ряд требований и к упаковке отправлений. ФОТО: Почта России

Почта России напомнила ярославцам, какие вещи запрещены к пересылке почтовыми отправления. В этот список входят:

- оружие, электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также любые части огнестрельного оружия;

- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

- ядовитые животные и растения;

- денежные знаки РФ и валюта;

- скоропортящиеся продукты и напитки;

- предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

Что касается перевозки живых существ, то исключения сделаны для пчел, пиявок, шелковичных червей. Их можно пересылать при наличии ветеринарного свидетельств. Посылка с пчелами должна быть упакована в специальную сетку.

Если есть сомнения, то лучше проконсультироваться с операторами почтового отделения.