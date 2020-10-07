В Рыбинске дети разбили фонтан в Волжском парке

Когда фонтан отремонтируют и сколько средств для этого потребуется, пока неизвестно Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске юные вандалы разбили основание фонтана, который восстановили в прошлом году.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько детей в присутствии родителей забираются в чашу фонтана, лезут на само сооружение и висят на нем. Затем один из ребят отодвигает кусок гранита, который закрывает техническое отверстие, и начинает пинать его. Взрослые на происходящее никак не реагируют. Все спокойно уходят. Чуть позже ребенок снова забирается в чашу фонтана и разбивает отодвинутый кусок гранита.

- Кроме как безответственностью со стороны взрослых, а именно они находились рядом, произошедшее назвать нельзя. Хотелось бы обратиться к горожанам, что надо воспитывать культуру в детях. Для игр есть детские и спортивные площадки. При таком отношении в городе не сохранится ничего, - отметила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Администрация города намерена обратиться с заявлением в полицию. За действия детей придется отвечать их родителям. Когда фонтан отремонтируют и сколько средств для этого потребуется, пока неизвестно.