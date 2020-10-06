Рыбинские власти пояснили, почему не во все дома дали тепло

Срок, когда батареи должны потеплеть, уже подошел Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске завершился двухнедельный период, который отводился коммунальщикам на запуск системы отопления города. Тепло дали на все объекты социальной сферы и в 99% жилых домов. 1% рыбинцев сидит в холодных квартирах.

- Точечно выявляются аварии на сетях ООО «Рыбинская генерация», поэтому есть отключения по некоторым домам. Также возможно завоздушивание внутренних систем отопления по отдельным домам, стоякам и квартирам. Исправить это – задача управляющей компании, - пояснила заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Исправить все недочеты коммунальщики обещают в кратчайшие сроки.

Точечно продолжаются работы на сетях в Переборах. В микрорайоне Волжский завершаются плановые работы.