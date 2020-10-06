В Рыбинске закрывают маршрут троллейбуса №2

Троллейбус №7 будет ходить еще месяц. Фото: администрация Рыбинска

В Рыбинске подошел к концу первый этап мониторинга пассажиропотока на двух новых временных троллейбусных маршрутах. Оказалось что оба они мало востребованы у пассажиров и нерентабельны для перевозчика. Поэтому было принято решение троллейбус №2 закрыть, а №7 оставить еще на месяц.

Временный троллейбус №2 ходил с 10 августа, он соединял микрорайоны Скоморохова гора и Северный. В сентябре запустили троллейбус №7 от улицы Урицкого до Железнодорожного вокзала.

- За период исследования оба маршрута показали низкий пассажиропоток. Перевозчик фиксирует, что оба маршрута нерентабельны и не окупаются. Также он отмечает, чтобы маршрут был неубыточным, за один рейс должно перевозиться около 70 пассажиров. По факту пользовались транспортом 12-15 человек. В результате принято решение закрыть маршрут №2. По маршруту №7 продлить тестовый режим работы в течение октября. Для исследования и принятия окончательного решения на маршрут добавят две машины, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.