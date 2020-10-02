В Ярославском районе нашли труп с двумя ножевыми ранениями

По подозрению в убийстве задержана женщина
Фото: Полина Вачнадзе
36-летняя жительница Туношны Ярославского района подозревается в убийстве сожителя. Свою вину женщина не отрицает: по ее словам, мотивом для преступления стала ссора во время совместного распития спиртного. Женщина особо не скрывалась: задержали подозреваемую недалеко от дома.
Убийство произошло 26 сентября. Тело мужчины нашли рядом с его домом. Скончался он от двух ножевых ранений груди.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Подозреваемая находится под стражей, - сказали с пресс-службе СКР по Ярославской области.