В Ярославской области 17 классов перешли на дистанционное обучение

Больны COVID-19 25 учеников и 23 педагога Фото: Ксения КОНЮХОВА

Департамент образования региона опубликовал свежие данные по переходу на дистанционное обучение в ярославских школах.

До данным департамента, на 2 октября больны коронавирусом 25 учеников и 28 работников школ, в том числе, 23 педагога. В Ярославле COVID-больные имеются в восьми школах:

- №26 – болен один ученик в 7-м классе, 3 педагога имели контакт с заболевшим;

- №4 – больны два ученика во 2-м и в 8-м классах;

- №13 – болен один ученик 5-го класса, один учитель имел контакт с заболевшим;

- №23 – больны два ученика в 4-м и в 6-м классах, один ребенок из 8-го класса (класс не на дистанте), 8 учителей контактировали в заболевшими;

- №70 – 6-ой класс на дистанте, один заболевший из 11-го класса, 5 учителей имели контакт с заболевшим;

- №88 – болен один ученик из 6-го класса, 9 учителей были с ним в контакте;

- №84 – болен ученик в 7-м классе, один учитель имел контакт с заболевшим;

- №59 – болен один ученик в 9-м классе.

Также коронавирус подкосил шесть учеников в пяти рыбинских школах, есть заболевшие в Петровской, Некоузской и Брейтовской школах, горкинской школе Переславля.

Детские сады пока держатся. Там один заболевший ребенок и четыре воспитателя с COVID-19.

С 5 октября на дистанционное обучение перешел Демидовский университет.