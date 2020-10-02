Ярославец заступился за женщину и остался со сломанной рукой

Ярославцу битой сломали руку Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел в начале апреля этого года. 22-летний житель Ярославля прогуливался с приятелями по Ленинградскому проспекту. В какой-то момент молодые люди услышали крик: о помощи просила женщина. Друзья прибежали на место, откуда доносился голос, и увидели, что на ярославну напал мужчина.

Молодые люди попросили хулигана отпустить женщину. Однако тот начал угрожать приятелям и напал на них. Чуть позже появился друг злоумышленника и битой ударил 22-летнего ярославца по руке. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытый перелом. В отношении 31-летнего жителя Брагина, изувечившего парня, возбудили уголовное дело.

- В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.