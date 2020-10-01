В Ярославской области открылась охота на копытных животных и бобра

Охотникам рекомендуют носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 октября, в Ярославской области открылся сезон охоты на все половозрастные группы лося, благородного и пятнистого оленей, а также на бобра.

- На копытных часто охотятся коллективно. Все участники обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. Запрещается стрелять на шум или шорох, по неясно видимой цели, а также вдоль линии стрелков. Кроме того, важно носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета. По новым правилам охоты, которые вступят в силу с 2021 года, это требование станет обязательным, - пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Ярославцам напоминают: за незаконную добычу копытных животных предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, браконьеру придется возместить причиненный природе вред. Сумма может составить до 560 тысяч рублей.

Сезон охоты на лосей и оленей продлится до 31 декабря, на бобра - до 28 февраля.