В Ярославле первые добровольцы сделали прививки от коронавируса

Первыми добровольцами стали медицинские работники Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 октября, на базе поликлиники клинической больницы № 2 Ярославля начали делать прививки от COVID-19.

Пройти первыми эту процедуру предложили медикам. Желающих нашлось более 40 человек. Большая часть из них - сотрудники скорой помощи, инфекционных отделений и специалисты, которые оказывают первичную помощь в поликлиниках.

- Вакцинация проходит в два этапа: сегодня - первый и через 21 день - второй. В течение этого времени все пациенты будут находиться под наблюдением специалистов. Подчеркну, все вакцинированные от коронавируса - добровольцы. Они не уходят на самоизоляцию и в случае хорошего самочувствия продолжают работать и исполнять свои обязанности, - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Его разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. По словам главного врача больницы №2 Сергея Давлетова, сотрудники медучреждения прошли обучение и имеют все необходимые допуски для работы с данной вакциной.