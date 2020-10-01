«Мы не свиньи и хотим жить в чистоте». Ярославцы просят власти очистить город от мусора

Мусор - во всех районах города. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцев возмущает количество мусора, которое они ежедневно видят на улицах города.

- Уважаемые ответственные чиновники за город Ярославль! Что вы творите? Почему люди должны жить в такой мусорке из-за того, что у города нет денег? Почему нет надзора со стороны районной администрации за закрепленными территориями? Мы не свиньи и хотим жить в чистоте. Если есть те, кто мусорит, это не означает, что все остальные должны жить в мусоре. Урн нет, регулярной уборки нет. Ждем, когда гора мусора будет и только потом может быть, по заявке, соизволим убрать. Помимо центра есть районы, где тоже необходимо убираться регулярно, ежедневно. Вопрос надо как-то серьезно решать, а не отмахиваться от людей отписками о недостаточном финансировании. Мы не просим гор золотых – мы хотим жить в чистом городе, - пишет в группе «Жесть Ярославль» подписчица.

Палка, действительно, о двух концах, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Но это не значит, что нужно забыть про ежедневную уборку Ярославля. И если в центре города, который нужно демонстрировать туристам, с чистотой все более-менее в порядке, то отдаленные районы иногда напоминают мини-свалку.

Пост ярославны собрал около двух сотен комментариев и многие высказались на тему, что начинать нужно прежде всего с себя, тогда и на улицах будет чисто. Однако, как резонно заметили некоторые, тогда и самим можно начать класть асфальт, красить фасады, мыть окна, цветники разбивать, ставить мусорки и следить, чтобы они были пустыми:

- Не очень, правда, понятно, для чего тогда деньги выделять на это все. Но главное ведь чисто там, где не мусорят, правда?