Ярославльстат подсчитал, сколько в регионе пожилых людей

бабушек в Ярославской области больше, чем дедушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 октября, отмечают Международный день пожилых людей. Ярославльстат подсчитал, сколько в нашем регионе проживает людей, старше трудоспособного возраста.

На начало 2020 года в Ярославской области насчитывалось 350 тысяч пожилых людей, это 28% численности населения региона. За последнее время их количество увеличилось, но не значительно – всего на 0,4%.

Что интересно, женщин старше 60 лет значительно больше мужчин: 212 тысяч ярославн и лишь 104 тысячи ярославцев. Вот такая печальная статистика.

Средний размер пенсий в регионе на 1 января этого года – 15 тысяч 169 рублей.