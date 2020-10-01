В Ярославле начали застраивать территорию памятника архитектуры

Стройка развернулась около церкови Иоанна Златоуста в Коровниках. ФОТО: страница Ольги Мазановой в Фейсбуке

В Ярославле рядом с церковью Иоанна Златоуста в Коровниках началось строительство здания. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

- Уже появилось свайное поле, в землю забито 15 металлических свай. Кроме того, на площадке появились строительные материалы: штабелями сложенные силикатные кирпичи, бетонные блоки, кучи песка и гравия, большая куча валунов и грунта. По моему мнению, строительство здания на данном месте не допустимо, так как будет перекрыт вид на храмовый ансамбль в Коровниках при главном подходе к ансамблю со стороны улицы Златоустинской. Это буферная зона ЮНЕСКО. Должны Минкультуры и ЮНЕСКО извещать и посылать документацию с оценкой влияния на объект всемирного наследия, - написала общественница.

Ольга Александровна обратилась с письмом к директору департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области с просьбой приостановить строительные работы и проверить, законны ли они.

По предварительной информации, ведомство разрешения на строительство не выдавало, сообщает портал ЯРНОВОСТИ со ссылкой на главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова. В настоящее время региональный департамент охраны объектов культурного наследия проводит проверку. Если выяснится, что у застройщика действительно нет разрешительных документов, то в отношении него будут приняты меры.