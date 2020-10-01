На трассе М-8 в Ярославской области появится скоростной участок

Скоростной участок дороги планируют построить в Переславском районе. ФОТО: Росавтодор

Скоростной участок дороги планируют построить в Переславском районе. Информация об этом появилась на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России». Специалисты ведомства уже проверили сметную документацию на реконструкцию и выдали положительное заключение.

Согласно проекту, новый участок трассы проложат в обход деревни Новинцы, сел Новое и Глебовское и деревни Щелканка. В ходе реконструкции число полос для движения увеличат до четырех. Также увеличится и максимально разрешенная скорость - до 120 километров в час. Скоростной участок продлят от границы Ярославской и Владимирской областей до окружной дороги Переславля-Залесского.

Сроки реализации проекта пока не называются.