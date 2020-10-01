В Угличе открылся новый спортивный комплекс с двумя бассейнами

В здании есть два бассейна длиной 25 и 10 метров, зал для сухого плавания и тренажерный зал Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 октября, свою работу начал новый спорткомплекс в Угличе. Его построили в рамках программы «Газпром - детям», сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

ФОК сдали в эксплуатацию еще в апреле, затем началась процедура оформления документов и в сентябре была получена лицензия на проведение образовательной деятельности. В здании есть два бассейна длиной 25 и 10 метров, зал для сухого плавания и тренажерный зал. В спорткомплексе планируют проводить уроки физкультуры для школьников, тренировки для групп из детских садов и занятия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также беременные женщины и пенсионеры смогут заниматься здесь аквааэробикой. Предусмотрят и сеансы свободного посещения бассейнов и тренажерного зала для всех желающих.

В ближайшее время введут в эксплуатацию спорткомплекс в поселке Семибратово Ростовского района. Кроме того, идет строительство двух объектов в Ярославле, еще один планируют возвести к 2022 году в Переславле-Залесском.