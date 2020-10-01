В Ярославле прикрыли два притон с проститутками

Организовала «досуг для мужчин» 35-летняя женщина Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники полиции и Росгвардии прикрыли два притона для занятия проституцией.

По версии следствия, хозяйкой обоих досуговых заведений является 35-летняя местная жительница. Она создала притоны, которые работали под видом саун и развлекательных комплексов. Помогали ей шесть человек, которые соблюдали строгую конспирацию.

Жриц любви, как было установлено во время предварительного следствия, находили в Интернете. В сети хозяйка притонов размещала объявления о наборе сотрудниц на высокооплачиваемую работу, а потом лично встречалась с претендентками, оценивая их внешние данные. На специально созданном сайте женщина также размещала рекламу услуг интимного характера, которые можно получить в сауне и приват-клубе. В одном из притонов девушки даже жили, там для них оборудовали специальные комнаты.

- Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в помещениях, где располагались притоны, были изъяты деньги, документы, средства связи и электронные носители информации. Расследование уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией» продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данной статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.