Прошли рейды в ярославских торговых центрах и кафе

Проверки прошли в торговых центрах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начались проверки соблюдения масочного режима. Рейды уже прошли в некоторых торговых центрах, продуктовых магазинах и кафе. В целом, результаты оказались удовлетворительными.

- В большинстве случаев требования об использовании масок соблюдаются. Например, в проверенном нами ТЦ работники в масках, всем посетителям предлагают надеть маски, использовать имеющиеся здесь антисептики. Кроме того, уделяется должное внимание санобработке. С теми покупателями, кто не желает соблюдать масочный режим, продавцы и работники общепита проводят беседы, - рассказала заместитель директора департамента регионального АПК Валентина Шишина.

В ресторанах тоже не так все плохо. Посетителям предлагают антисептики, официанты и администраторы – в масках. Расстояние между столиками – 1,5 метра и после каждого посетителя столы обрабатываются.

В магазинах периодически моют полы, тележки, корзины и шкафчики для хранения вещей. Полы размечены линиями, чтобы покупатели не забывали находиться друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. На кассах стоят антисептики.

Напомним, что масочный режим в Ярославской области действует с мая и до особого распоряжения.