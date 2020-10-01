Транспорт Рыбинска можно отслеживать на сервисе «Яндекс.Карты»

На картах можно увидеть движение всех троллейбусов и некоторых автобусов. ФОТО: администрация Рыбинска

Движение общественного транспорта Рыбинска теперь можно отслеживать на Яндекс.Картах в режиме реального времени.

Сейчас на карте отображаются все троллейбусные маршруты: №№1, 2, 4, 5, 6 и 7, а также девять автобусных маршрутов: №№5, 7, 16э, 25, 8т, 16т, 18т, 33т, 36т. Занесены данные и по движению пригородных и междугородних автобусов.

Отследить, где сейчас находится нужный троллейбус или автобус, можно в приложении или на web-версии карт. В приложении транспорт отмечен специальными иконками.

- Теперь можно не ждать автобус или троллейбус на остановке, а заранее посмотреть, где от двигается и подойти к конкретному времени. Также через приложение можно проложить маршрут. Там покажут, на каком виде транспорта лучше доехать до места назначения и на какой остановке выйти, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

После тестирования на Яндекс.Картах будут отображаться еще 15 маршрутов.