Болезнь оказалась сильнее. В Ярославской области умерла учительница школы, закрытой на карантин

Школа сейчас закрыта на карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 сентября в возрасте 64 лет в Брейтове умерла Ирина Шмагина, учительница местной школы, которую на этой неделе закрыли на карантин из-за большого числа заболевших. Причины смерти педагога не разглашаются, однако, некоторые родители предположили, что это мог быть коронавирус.

О смерти сотрудника сообщила директор Брейтовской СОШ Ирина Чекмарева.

- На 65-ом году жизни от нас ушла Ирина Михайловна Шмагина. Она была и сердцем, и душой коллектива школы. Она могла все: научить и воспитать детей, поддержать коллег, найти общий язык с родителями… А еще Ирина Михайловна была мудрой, ответственной, строгой, справедливой, верной учительскому делу и до последнего болеющего душой за всех нас. Она была такой сильной! Но болезнь оказалась сильнее… Не стало Ирины Михайловны. Страшная новость – как гром, раскаты которого никогда не утихнут. Не утихнет в нашей душе и светлая память об этом светлом человеке. Выражаем соболезнования родным и близким Ирины Михайловны. Нам всем ее будет не хватать. Невосполнимая утрата для школы и села. Вечная память! Здоровья и сил семье пережить это страшное горе, – пишет директор школы.

Похороны Ирины Шмагиной прошли 27 сентября.

Брейтовская школа закрыта на карантин до 6 октября. COVID-19 заболели 13 сотрудников, 12 из них – педагоги.