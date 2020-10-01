В ярославском COVID-госпитале умер ветеран ВДВ Вадим Грачев

В ярославском госпитале ветеранов скончался Вадим Грачев. ФОТО: страница Игоря Ямщикова, Фейсбук

В ярославском госпитале ветеранов войн скончался ветеран ВДВ Вадим Грачев. О его смерти сообщил руководитель областного Союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.

- Это невосполнимая утрата не только для регионального ветеранского движения, но и для федерального. Он был не просто соратником по нашей работе, он был настоящим Другом с большой буквы, человеком с открытым сердцем и доброй душой, принципиальным и честным боевым товарищем. Это гордость ВДВ, их золотой фонд, - написал Игорь Ямщиков.

Вадим Грачев проходил срочную службу во Львовской области Украинской ССР в составе 39-й Отдельной десантно-штурмовой бригады в должности инструктора по воздушно-десантной подготовке и старшего механика-водителя на 2С9 "Нона-С". был одним из самых активных ветеранов десантного сообщества Ярославской области. Вел свой блог, проводил уроки мужества в школах, участвовал и организовывал различнеы мероприятия и акции Союза десантников.

КП-Ярославль выражает свои соболезнования родным и близким Вадима Грачева.