В Ярославской области на ярмарку испекут семиметровый пирог-великан

Пирог планируется длиной в семь метров и весом в 70 килограммов. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске 2 октября в 12 часов, на открытии ярмарки «Краски осени», начнется благотворительная акция «Марафон жизни для Вани Леонова». На улице Плеханова-Черкасова волонтеру будут угощать прохожих пирогом в благодарность за помощь в спасении Ивана. Молодой человек болен тяжелым онкологическим заболеванием и сейчас проходит дорогостоящее лечение в Израиле. Деньги на это собирали, что называется, всем миром.

Пирог планируется длиной в семь метров и весом в 70 килограммов. Для его изготовления будет использовано 40 килограммов муки, 30 яиц, 3 килограмма дрожжей, четыре – сахара. Начинка – овощи, фрукты и творог, всего более 39 килограммов.

Осенняя ярмарка «Краски осени» будет проходить 2 и 3 октября. Здесь можно приобрести овощи, молочные продукты, мед, мясо и разнообразный посадочный материал.

Время работы ярмарки: с 10:00 до 18:00.