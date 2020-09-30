В многоквартирном доме Ярославля за два дня произвели по 2 тонны масла и сыра

Масло и сыр, по документам, направили в Московскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ярославской области обнаружили в Ярославле интересный дом: там не никаких производственных линий, офисов и магазинов, однако, по этому адресу стабильно производилась молочная продукция. Например, за два дня было изготовлено 40 тонн пастеризованного молока, 2 тонны сливочного масла и 2 тонны сыра. Масло и сыр, по документам, направили в Московскую область.

Работа такой фантомной площадки была выявлена во время мониторинга оформления ветеринарных сопроводительных документов. Площадка была исключена из реестра. Кроме того, материалы по неправомерным операциям были направлены в региональное УМВД и налоговую службу, а также в Управления Россельхознадзора Москвы, Московской и Тульской областей для пресечения распространения продукции неизвестного происхождения.