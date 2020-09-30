Прокуратура требует госпитализировать больного туберкулезом жителя Ярославской области

Прокуратура требует принудительно госпитализировать больного туберкулезом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За помощью к правоохранителям обратилась администрация центральной районной больницы Переславля-Залесского. Поводом для этого стал отказ одного из пациентов соблюдать требования законодательства о здравоохранении.

Установила, что 33-летний мужчина болен заразной формой туберкулеза и состоит на учете в Ярославской областной клинической туберкулезной больнице и в Переславской ЦРБ. Пациент нуждается в обследовании и стационарном лечении, однако проходить необходимые процедуры отказывается. А это значит, что не вредит не только себе, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

- По результатам проверки в суд направили иск о принудительной госпитализации мужчины для обследования и лечения. В настоящее время заявление находится на стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.