Место Андрея Коваленко в областной думе займет главврач ярославской больницы №9

Место Андрея Коваленко может занять Станислав Белокуров. ФОТО: сайт ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №9"

Место Андрея Коваленко в Ярославской областной думе может занять главный врач клинической больницы №9 Ярославля Станислав Белокуров. Информация об этом появилась в группе регионального отделения партии «Единая Россия» во ВКонтакте.

- Станислав Юрьевич имеет большой опыт депутатской деятельности. Он дважды становился депутатом муниципалитета города Ярославля и был депутатом Ярославской областной думы шестого созыва, - говорится в сообщении.

Окончательное решение по данному вопросу будет принимать президиум генсовета в Москве. Если кандидатуру Станислава Белокурова одобрят, то он сможет работать в облдуме на непостоянной основе. Иначе ему придется оставить должность главного врача.