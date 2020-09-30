В Ярославской области еще одну школу закрыли на карантин из-за коронавируса

Брейтовскую среднюю школу зарыли на карантин Фото: Олег УКЛАДОВ

Брейтовскую среднюю школу зарыли на карантин. Учебный процесс временно приостановили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции педагоги и школьники уходят на карантин на одну неделю. Учебные программы скорректируют. Сейчас рассматривается вопрос о частичном введении дистанционного обучения по отдельным направлениям, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В течение недели в здании проведут полную дезинфекцию помещений.

По данным на 29 сентября, в регионе на карантине находятся 67 классов в школах и 8 групп в детских садах.