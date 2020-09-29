В Ярославской области 67 классов ушли на карантин по ОРВИ

Заболели почти 400 школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области увеличилось число классов, которые ушли на карантин из-за ОРВИ. На сегодняшний день, по данным департамента образования региона, вирус подхватили 386 учащихся из 26 классов. Еще вчера, 28 сентября, цифры были куда ниже: 209 заболевших в 67 классах.

Самое большое число заразившихся ОРВИ – в ярославской школе №18, которая в полном составе отправлена на карантин. 245 учеников в 47 классах подхватили простуду.

На втором месте по заболеваемости – переславская школа №4. Там 19 заболевших в одном классе.

Также на карантине классы в школах:

- №15, Ярославль – 10 заболевших в одном классе,

- №13, Ярославль – 9 заболевших в одном классе,

- №48, Ярославль – 11 заболевших в одном классе,

- №69, Ярославль – 9 заболевших в одном классе,

- лицей №2, Рыбинск – 11 заболевших в одном классе,

- школа №5, Рыбинск – 6 заболевших в одном классе,

- школа №3, Рыбинск – 8 заболевших в одном классе,

- школа №11, Рыбинск – 11 заболевших в двух классах,

- школа №12, Рыбинск – 9 заболевших в одном классе,

- школа №20, Рыбинск – 6 заболевших в одном классе,

- школа №26, Рыбинск – 6 заболевших в одном классе,

- школа №32, Рыбинск – 6 заболевших в одном классе,

- школа №44, Рыбинск – 12 заболевших в двух классах,

- Дуниловская школа, Большесельский район – 3 заболевших в одном классе,

- Николо-Кормская школа, Рыбинский район – 5 заболевших в трех классах.

В детских садах на карантин закрыто восемь групп, заболел 71 малыш.