В Ярославле будут судить неадекватного ревнивца

Мужчина, по версии следствия, не раз распускал руки и угрожал бывшей сожительнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дзержинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего иностранца. Мужчина обвиняется в угрозе убийством, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также грабеже.

Первый звоночек, а точнее удар колокола, раздался еще в апреле прошлого года. Мужчина, в котором кипела горячая южная кровь, приревновал свою сожительницу к мастеру по ремонту компьютеров. Сначала обвиняемый избил женщину, а потом проткнул ей ладонь ножницами. После такой сцены ревности ярославна своего неадекватного гражданского мужа выгнала.

Мужчина ушел, но обиду затаил. Спустя год, в марте 2020-го, он пришел к бывшей возлюбленной домой и начал угрожать убийством, а чтобы слова не расходились с делом, принялся душить. Женщине удалось спастись.

Следующая встреча бывших состоялась спустя месяц, на улице. И снова – угроза убить, а потом нападение. Прохожие вызвали полицию, а один даже попытался заступиться за женщину. Во время борьбы он упал и потерял сознание, а когда очнулся, то не нашел мобильника, стоимостью 30 тысяч рублей.

- Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Так как у него нет регистрации на территории Ярославля и области, мужчина помещен под стражу. В ходе расследования установлено, что он ране был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, употребляет психоактивные вещества, вследствие чего страдает психическим расстройством, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Уголовное дело расследовал районный отдел полиции. Дата рассмотрения дела пока не назначена.