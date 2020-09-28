Мать и сын погибли при пожаре в Ярославской области

Устанавливаются причины возгорания Фото: СУ СКР по Ярославской области

90-летняя женщина и ее 60-летний сын погибли вчера, 27 сентября, при пожаре. Частный деревянный дом в деревне Сколино Первомайского района загорелся днем. В 14:40 сообщение поступило пожарным, на месте работали шесть спасателей и две машины.

Огонь удалось потушить только к 18:30. Дом полностью уничтожен.

Следователи проводят доследственную проверку, назначены медицинские и пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. Но, по словам соседей, пожар в доме мог произойти из-за неисправности электроприборов или отопительных приборов.