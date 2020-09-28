«Наглость не имеет границ». Ярославцев попросили отмыть подъезд от побелки

На доме в Ярославле повесили интересное объявление-просьбу. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

«Внимание жителей! В вашем подъезде производится косметический ремонт подъезда. Просьба помыть стены от побелки перед окраской. РЭУ №2». Такое объявление повесили на подъезде дома №67 на проспекте Фрунзе и жителей оно очень возмутило.

- За что мы платим деньги? – задает риторический вопрос автор поста в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Наглость не имеет границ. В стоимость покраски входят подготовка стен (в данном случае очистка их от побелки), покраска и уборка мусора. А жильцы не обязаны мыть, - считают некоторые комментаторы.

- Помойте стены, снимите старую краску, отштукатурьте, загрунтуйте, покрасьте. А мы придем и сфоткаем для отчета, - иронизируют другие.

А третьи не видят в этой просьбе ничего страшного:

- А что трудного помыть, особенно, если вы там живете… Возьмите тряпку да протрите, а то только жаловаться умеют, палец о палец не стукнув.

Корреспондент КП-Ярославль позвонил в РЭУ №2, подпись которого стоит на объявлении. И вот какой ответ получил.

- Объявления мы не писали. К этим работам РЭУ-2 никакого отношения не имеет, в данном доме мы занимаемся только вентиляцией, - пояснили в организации.

Так что, кто обратился к жильцам с такой просьбой, остается загадкой.

А дальше еще интереснее. Мы дозвонились до Жилищной инспекции Ярославля с просьбой разъяснить ситуацию – должны ли жильцы принимать участие в ремонте подъезда или они уже вложились в это дело ежемесячной платой за ремонт и содержание жилья. Секретарь жилинспекции посоветовала корреспонденту записаться на личный прием к одному из руководителей ведомства, так как «по телефону они консультации не дают».

На настоятельную просьбу все же соединить с начальством, был ответ, что никого нет на месте и когда появятся – не известно.

На часах было 14.35. Ни один из телефонов руководителей городской Жилищной инспекции, указанный на сайте, не отвечал.