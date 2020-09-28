Жительница Ярославской области отправится в колонию за уклонение от исправительных работ

Жительница Углича отправится в колонию за уклонение от исправительных работ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Углича отправится в колонию за уклонение от исправительных работ. А начиналась история злостной нарушительницы так.

Женщина, по решению суда, должны была выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Однако исполнять обязательства нерадивая мать не стала. В результате должницу привлекли к ответственности. Мера оказалась недейственной: ситуация не изменилась, дети по-прежнему оставались без финансовой поддержки.

Судебному приставу пришлось возбудить в отношении неплательщицы уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к 4 месяцам исправительных работ. Женщина устроилась уборщицей, но наказание решила не отбывать. За прогулы безответственную сотрудницу уволили. Тогда вынесенный ранее приговор решили заменить на более суровый и отправить должницу в колонию-поселение. Но вот незадача: женщина на суд не явилась. Гражданку пришлось объявлять в розыск.

- На днях разыскиваемая пришла в городской суд, чтобы поинтересоваться о ходе своего дела. На пропускном пункте ее задержали судебные приставы и незамедлительно передали сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.