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«Сбил торчавшей палкой»: в Ярославской области в ДТП с тралом пострадал велосипедист

Мужчину доставили в больницу
Светлана Крутикова
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ДТП произошло вчера, 27 сентября, около 16 часов на дороге Ярославль - Углич

ДТП произошло вчера, 27 сентября, около 16 часов на дороге Ярославль - Углич

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 27 сентября, около 16 часов на дороге Ярославль - Углич около деревни Селиваново. Видео с места аварии появилось в социальной сети. На кадрах видно, что посреди прицепа находится развернутая перпендикулярно дороге доска. Именно ею водитель грузового «Мерседеса» и сбил велосипедиста.

- На трассе Углич-Ярославль в 15:50 водитель трала сбил мужчину, ехавшего в попутном направлении на велосипеде. Сбил его торчавшей с трала палкой. Вызвал скорую. Когда уезжал, мужчина еще был жив. Кто знает о его состоянии? - написал автор видео.

73-летнего велосипедиста с травмами доставили в больницу, сообщили в региональном УМВД. Водителю трала, который, по всей видимости, нарушил правила перевозки груза, придется нести ответственность за случившееся.

Трал сбил велосипедиста торчавшей палкой. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано Углич" во ВКонтакте

Трал сбил велосипедиста торчавшей палкой. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано Углич" во ВКонтакте

ДТП