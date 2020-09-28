«Сбил торчавшей палкой»: в Ярославской области в ДТП с тралом пострадал велосипедист

ДТП произошло вчера, 27 сентября, около 16 часов на дороге Ярославль - Углич Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 27 сентября, около 16 часов на дороге Ярославль - Углич около деревни Селиваново. Видео с места аварии появилось в социальной сети. На кадрах видно, что посреди прицепа находится развернутая перпендикулярно дороге доска. Именно ею водитель грузового «Мерседеса» и сбил велосипедиста.

- На трассе Углич-Ярославль в 15:50 водитель трала сбил мужчину, ехавшего в попутном направлении на велосипеде. Сбил его торчавшей с трала палкой. Вызвал скорую. Когда уезжал, мужчина еще был жив. Кто знает о его состоянии? - написал автор видео.

73-летнего велосипедиста с травмами доставили в больницу, сообщили в региональном УМВД. Водителю трала, который, по всей видимости, нарушил правила перевозки груза, придется нести ответственность за случившееся.