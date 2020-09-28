В Ярославской области коронавирус выявили в районной администрации

В здании администрации, управления образования и школы провели дезинфекцию. ФОТО: страница Андрея Перова во ВКонтакте

COVID-19 выявили в администрации Брейтовского района.

- Положительный анализ на коронавирус подтвердился у работника районной администрации, управления образования, - сообщил на своей странице в социальной сети глава района Андрей Перов.

С сегодняшнего дня, 28 сентября, администрацию перевели на особой режим работы. Попасть на прием к чиновникам местные жители смогут только по предварительной записи.

Кроме того, коронавирус подтвердился и у одного из преподавателей Брейтовской школы. В связи с этим четыре класса перевели на дистанционное обучение до 2 октября. В здании администрации, управления образования и школы провели дезинфекцию, пояснил Андрей Перов.