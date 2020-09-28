МЧС Ярославля: пожарная машина не участвовала в ДТП

ДТП произошло на проспекте Фрунзе. ФОТО: Артем Аляпышев

Сегодня, 28 сентября, в Ярославле на проспекте Фрунзе столкнулись автомобили. Очевидцы оперативно выставили фотографии аварии в социальной сети. И один из кадров был сделан так, что создавалось впечатление, будто легковушка влетела в пожарную машину.

Многие комментаторы приняли это за чистую монету:

- Какая смелая легковушка, с таким танком решила пободаться. Слон и Моська.

- Хорошо камаз, а не легковушка с детьми.

На самом же деле пожарная машина к ДТп не имела никакого отношения, а приехала на вызов уже после аварии.

- Данное ДТП состоялось с участием двух легковых автомобилей. Пожарный автомобиль МЧС России выезжал для ликвидации возможного возгорания автомобиля и деблокировки пострадавших, - пояснили КП-Ярославль в пресс-службе ведомства.