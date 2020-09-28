Погода в Ярославле: зима придет неожиданно

Наслаждаемся теплом. Скриншот meteovesti.ru

В Ярославле на этой неделе будет довольно тепло – не по-летнему, конечно, но для конца сентября вполне себе.

По данным Центра Фобос, сегодня, 28 сентября, в Ярославле ожидается 17-19 градусов тепла, ближайшей ночью возможен дождь. Завтра, во вторник, будет пасмурно и небольшой дождик, днем +15…+17.

Со среды начнется потепление. 30 сентября ожидается переменная облачность, днем +16…+18, дождей вроде как не предвидится.

1,2 и 3 октября также обойдется без дождей, но ожидается переменная облачность, температура от 16 до 19 градусов.

4 октября будет пасмурно, небольшой дождь, днем +14…+16.

По данным специалистов Центра, аномально теплую погоду приготовила для россиян погода в октябре.

- Более теплая, чем обычно прогнозируется погода в Центральной России. Вплоть до конца второй декады октября средняя температура ожидается существенно выше нормы, в отдельные дни отклонение может превышать даже 5 градусов. Но затем есть риск мощного арктического вторжения, и в конце месяца погода может перестроиться на зимний лад – почти на две недели раньше климатических сроков, - пояснили синоптики.