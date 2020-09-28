В Ярославской области будут по-новому проверять счетчики

Бумажные свидетельства уходят в прошлое Фото: Полина Вачнадзе

С 24 сентября вступили в силу поправки в ФЗ «Об обеспечении единства измерения», соответственно, начали действовать новые правила проверки бытовых счетчиков.

Факт проверки будет подтверждаться в электронном виде. По новым правилам, специалист в течение суток должен внести данные в реестр ФГИС «Аршин» - без передачи сведений результаты осмотра окажутся недействительными.

Бумажные свидетельства будут выдаваться только по желанию и носить исключительно информационный характер. Те, что были выданы до 24 сентября, все также имеют юридическую силу и сохраняют ее до окончания интервала между проверками.

Если у вас есть доступ к реестру Росстандарта, то вы можете проверить, внесена ли запись о поверке счетчика. Там же можно отслеживать и сроки следующей проверки.