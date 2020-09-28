Да будет свет: на улице Карабулина в Ярославле установят фонари

Работы по установке фонарей внесут в план «на следующие годы» Фото: Мэрия Ярославля

На прошлой неделе глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил о том, что ремонт улицы Карабулина завершен и объект введен в эксплуатацию. В рамках проекта «Улица Победы» здесь положили асфальт, частично установили тротуары, которых раньше не было, дорожные знаки и нанесли разметку.

Однако местных жителей объем выполненных работ не совсем устроил. Ярославцы обратились в администрацию Красноперекопского района и попросили установить лежачие полицейские, а главное - привести в порядок уличное освещение, которого на данный момент вообще нет.

По словам Ярослава Овчарова, в проекте ремонта дороги не было предусмотрено строительство линии освещения. Данный вопрос начали прорабатывать в мэрии. Однако фонари на улице Карабулина засветят не скоро. Работы по их установке внесут в план «на следующие годы». А вот искусственные неровности появятся на дороге уже в ближайшее время.