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Происшествия

Двое жителей Ярославской области украли машину и разобрали ее на запчасти

Их воры планировали продать
Светлана Крутикова
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Рыбинцы угнали машину с территории гаражно-строительного кооператива

Рыбинцы угнали машину с территории гаражно-строительного кооператива

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жертвой преступников стал житель Рыбинска. С территории гаражно-строительного кооператива похитили автомобиль «Волга-3102», принадлежащий мужчине. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Потерпевший, не обнаружив машину на месте, обратился в полицию.

Оперативникам удалось установить подозреваемых. Ими оказались два местных жителя. Рыбинцы во всем признались и рассказали, что отбуксировали «Волгу» к другому гаражу и там разобрали ее на запчасти для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Расследование продолжается.

Криминал