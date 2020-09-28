Двое жителей Ярославской области украли машину и разобрали ее на запчасти

Рыбинцы угнали машину с территории гаражно-строительного кооператива Фото: Евгения ГУСЕВА

Жертвой преступников стал житель Рыбинска. С территории гаражно-строительного кооператива похитили автомобиль «Волга-3102», принадлежащий мужчине. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Потерпевший, не обнаружив машину на месте, обратился в полицию.

Оперативникам удалось установить подозреваемых. Ими оказались два местных жителя. Рыбинцы во всем признались и рассказали, что отбуксировали «Волгу» к другому гаражу и там разобрали ее на запчасти для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Расследование продолжается.