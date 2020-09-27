В Ярославской области захоронили останки солдата Великой Отечественной войны

Федора Андреевича Киселева похоронили на кладбище села Середа Даниловского района. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

Еще один воин Великой Отечественной войны обрел вечный покой на родной земле. Вчера, 26 сентября, в селе Середа Даниловского района похоронили красноармейца Федора Андреевича Киселева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Останки ярославского солдата поисковые отряды обнаружили в августе этого года в Зубцовском районе Тверской области. Ориентировочно мужчина погиб 9-10 сентября 1942 года во время атаки на деревню Лыщево. Установить личность воина и адрес проживания удалось благодаря гильзе с запиской, которую нашли рядом. В ходе исследовательской работы поисковики вышли на дочерей Федора Андреевича - Веру и Зою. Родные приняли решение похоронить останки на кладбище села Середа, рядом с женой Анной.

- Светлая память бойцу и защитнику нашей Родины. Низкий поклон. Счастье, что даже через столько лет человек обретает покой на родной земле, - написал Дмитрий Миронов.