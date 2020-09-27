Волейбольный клуб «Ярославич» ушел на карантин из-за коронавируса

"Ярославич" ушел на карантин из-за COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волейбольный клуб «Ярославич» ушел на карантин. Коронавирус диагностировали у нескольких игроков и главного тренера команды, сообщает «Коммерсантъ-Ярославль». В связи со сложившейся ситуацией ярославскому клубу пришлось перенести первый домашний матч чемпионата Высшей лиги «А».

- Встреча с санкт-петербургским «Автомобилистом», запланированная на 3 октября, состоится 31 октября, - говорится на сайте «Ярославича».

Дебютные матчи чемпионата ярославские волейболисты проведут на выезде. 17 октября команда сразится с «НОВой», 18-го - с МГТУ. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее «Ярославич» не смог принять участие в матчах за 5-8 места на Кубке 75-летия Победы. Причиной этому также стал коронавирус.