В Ярославле женщина-пешеход попала под колеса сразу двух машин

Женщина, попавшая под колеса автомобиля, переходила дорогу в неположенном месте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жуткое ДТП произошло на Юго-Западной окружной дороге на улице Нефтяников вчера, 26 августа, около семи часов вечера.

По предварительной информации, 88-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент по дороге за рулем автомобиля «Ниссан» ехал 54-летний мужчина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пенсионерку. От удара ярославну отбросило на встречную полосу под движущуюся по проезжей части «Ладу». От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.