Администрация Рыбинска купит теплоход за 7 миллионов рублей

В первую очередь судно планируют приобрести для развития туризма Фото: Светлана Крутикова

Администрация Рыбинска собирается купить прогулочный теплоход за 7 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте муниципального совета города. В первую очередь судно планируют приобрести для развития туризма.

- У туристов, которые приезжают к нам, а также у местных жителей давно сформирован запрос на речные перевозки. Путешествия по Волге в Хопылево, на Усть-Шексну, к шлюзам и памятнику «Мать-Волга» пользуются огромной популярностью. Но так как своего судна у города нет, для таких поездок приходилось арендовать теплоход у частных компаний, - пояснила начальник управления культуры Марина Воронина.

Отмечается, что собственное судно позволит зарабатывать порядка 5 миллионов рублей в год. Часть средств планируют тратить на обслуживание, зимнюю стоянку и зарплату команды.

Кроме того, теплоход будет востребован, когда начнется капитальный ремонт Волжского моста, запланированный на 2022 год.

- Свое судно может будет использовать как регулярный маршрут транспорта, который соединит правый и левый берега Рыбинска, микрорайона Волжский, ГЭС, Заволжья, - отметили в муниципальном совете.

Уже нашли подходящий вариант - судно проекта «Ом», построенное в 1962 году. В 2016-м теплоход прошел плановую ренновацию и находится в хорошем техническом состоянии. Первоначальный взнос в размере 1 миллиона рублей планируют выплатить в этом году, еще шесть - в следующем.