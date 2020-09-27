В ДТП на Тутаевском шоссе в Ярославле пострадал мотоциклист

По словам автора фотографий, мужчина травмировал руку и ногу. ФОТО: группа "Мото Ярославль" во ВКонтакте

Авария произошла вчера, 26 сентября, около торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и врезался в препятствие, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

- Только что мимо проезжал. Жуткая тема, - написал Алексей.

- Жив парень? Я только видела, как летит и как подбежавший мужчина пульс щупает. Скорой и ГАИ не было еще, - поинтересовалась судьбой мотоциклиста Екатерина.

По словам автора фотографий, мужчина травмировал руку и ногу. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.