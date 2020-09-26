В Ярославле построили модульную подстанцию за 75 миллионов рублей

В рамках инвестпроекта застройщик также выделит деньги на закупку новых троллейбусов Фото: Мэрия Ярославля

На Городском Валу в Ярославле завершили строительство модульной тяговой подстанции. Вчера, 25 сентября, ее запустили для работы троллейбусов. Реализация проекта обошлась в 75 миллионов рублей. Все расходы, как отметили в мэрии, взял на себя инвестор - компания 3-RED.

- Это первая современная подстанция, которая появилась в нашем энергохозяйстве, она полностью автоматизирована. Мы сможем обеспечить стабильную работу маршрутов электротранспорта, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Кроме того, в рамках инвестпроекта застройщик выделит около 55 миллионов рублей на обновление подвижного состава, закупку новых троллейбусов. Эта же компания возведет новый жилой комплекс на месте старого депо. Часть квартир передадут мэрии. Они будут предназначены для ярославцев, которые нуждаются в жилье. Также подрядчик разработает проект пристройки школы на 400 мест.