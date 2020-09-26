В Ярославле 9-летний мальчик упал в открытый люк

9-летний мальчик, упавший в открытый люк, отделался ссадинами и испугом Фото: Николай ХИЖНЯК

Инцидент произошел вчера, 25 сентября, около 20 часов на улице Спартаковской. О случившемся рассказала мама пострадавшего мальчика.

По словам женщины, напротив торгового центра, в метре от центральной дороги, находился открытый люк, который был прикрыт пенопластом и ничем не огорожен. 9-летний сын ярославны наступил на пенопласт и упал в канализационный колодец. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, отделался ссадинами и испугом. Свидетели ЧП рассказали женщине, что люк открыт давно. Раньше его прикрывали доски. По всей видимости, их растащили, остался только пенопласт

Мама мальчика вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители составили протокол. В настоящее время по данному факту проводится проверка, пояснили в региональном УМВД.

Напомним, похожий инцидент произошел 22 августа на улице Урицкого в Дзержинском районе. В канализационный люк упала пятилетняя девочка.