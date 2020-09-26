В результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

В Ярославской области ищут свидетелей ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка. Напомним, авария произошла вчера, 25 сентября, в 13:45 на трассе Ярославль - Углич. В районе деревни Бовыкино столкнулись автомобили «Хонда» и «Рено.

По словам родных погибшей девочки, причиной аварии могла стать третья машина.

- «Рено Логан» был подрезан, предположительно, автомобилем «Фольксваген Поло» или «Пассат» темного цвета. За рулем была девушка. Из-за этого «Логан» вылетел на встречку и ушел в кювет. Погибла девочка, мама находится в реанимации. Прошу вас помочь любой информацией. Данный «Фольксваген» уехал в сторону Сарафоново или дальше, - обратилась родственница пострадавших к ярославцам в социальной сети.

В комментариях к опубликованному посту о произошедшем ДТП рассказала дочь водителя «Хонды»:

- У меня родители и маленький брат пострадали в этой аварии, жуть просто. Маму еле-еле в чувство привели, думали, все уже, потому что не дышала какое-то время. Младший брат пострадал и папа тоже. Ужас просто. А по сути, они просто ехали на дачу по своей полосе. Неожиданно поперек дороги выехал «Рено». Просто нереально было успеть что-то сделать, это буквально секунды. Все ходят еле живые, все болит, дышать тяжело. Слава богу, что у нас все живы. Машину, конечно, только в утиль. Я была в таком шоке, когда мне позвонили! И я знаю, насколько аккуратно водит мой папа, у него огромный стаж безаварийного вождения. Просто нет слов. Жалко погибшую девочку, у нее вся жизнь была впереди, - написала девушка.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, просим очевидцев обратиться по телефону дежурной части ГИБДД 8(4852) 30-10-10 или по телефонам 8(4852) 78-49-25, 78-49-22, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.