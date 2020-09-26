Победа не досталась никому: в Ярославле завершили проверку голосов по губернаторскому проекту

Где появится новый спорткомплекс, определят специалисты проектного офиса "Решаем вместе!" Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершилась проверка аккаунтов, которые приняли участие в голосовании по выбору места для установки спорткомплекса в Заволжском районе. Напомним, ранее мэр города Владимир Волков сообщил о том, что сотрудники IT-департамента мэрии зафиксировали накрутки как на официальном портале мэрии, так и на странице градоначальника во ВКонтакте.

Вчера, 25 сентября, на встрече с представителями общественности и депутатами муниципалитета мэр Ярославля сообщил о том, что количество голосов между Тверицкой набережной и парком «Озерная гривка» распределилось почти поровну, с небольшим перевесом в сторону последнего. Однако победу решили не отдавать никому.

В проектный офис губернаторского проекта «Решаем вместе!» направят сразу два паспорта на установку спорткомплекса. После этого специалисты определят, какой проект будет реализован, пояснили в мэрии.