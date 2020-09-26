На улице Свободы в Ярославле ограничат остановку и стоянку машин

Запрет будет действовать по четным и нечетным дням месяца на четной и нечетной стороне улицы Фото: Мэрия Ярославля

На улице Свободы в Ярославле с 15 октября ограничат остановку и стоянку машин. Правда, запрет коснется не всей улицы.

- Ограничения вводятся на участке от улицы Комсомольская до улицы Республиканская по четным и нечетным числам месяца. Данные изменения связаны с предстоящим зимним периодом, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Очищать указанный участок дороги зимой от снега затруднительно из-за припаркованных машин. Именно поэтому здесь часто образуются пробки, которые парализуют движение во всей центральной части города.

Автовладельцев просят быть внимательными и учитывать изменения, в противном случае избежать штрафов и эвакуации машин не удастся.