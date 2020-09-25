Погода в Ярославле в выходные: наслаждаемся бабьим летом

Наслаждаемся бабьим летом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ярославской области продолжается бабье лето. По словам специалистов центра Фобос, причиной осеннего потепления стал антициклон, который несет в нашу страну воздух из Средиземноморья. Для европейской части России у синоптиков прогноз хороший – в ближайшие дни столбики термометров в среднем будут на 5-6 градусов выше климатической нормы. Не рекорд, конечно, но тоже хорошо.

Правда в понедельник погода может испортиться, возможен дождь. Но уже во вторник есть все шансы на то, что бабье лето вернется.

В выходные в Ярославле будет тепло. В субботу, 26 сентября, ожидается малооблачная погода, 19-20 градусов тепла, ветер юго-восточный. 27 сентября, в воскресенье, небо будет ясным, днем плюс 19-21, ветер также юго-восточный, умеренный.