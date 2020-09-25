Бросился к маме: в Ростовском районе иномарка сбила первоклассника

Ребенок вырвался из рук сестры и бросился к маме. ФОТО: ГИБДД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 24 сентября, в Ростовском районе: 51-летняя женщина на «Тойоте» сбила 7-летнего мальчика.

Как сообщает региональное ГИБДД, первоклассник вместе со старшей сестрой возвращался домой из школы. Обычно детей из школы встречала мама, но в этот день она ждала их у дороги.

- Дети подошли к пешеходному переходу и мальчик, увидев маму на другой стороне дороги, бросился к ней, вырвавшись из рук сестры. Ребенок выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве.

К счастью. Трагедии удалось избежать. Мальчик хоть и получил травмы, но не очень серьезные – лечиться он будет дома.