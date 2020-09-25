Ярославские приставы выселили бывшего военного из квартиры

Мужчина уволился, но из ведомственного жилья выезжать не хотел. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославским приставам пришлось вмешаться в процесс выселения из квартиры бывшего военного.

Ведомственная квартира была дана мужчине на время прохождения их военной службы по контракту. После окончания срока действия трудового договора, военный должен был выселиться из ведомственного жилья, которое принадлежит Министерству обороны. После долгих судебных разбирательств суд все же признал правоту истца и счел его требования о выселении обоснованными.

Должник был предупрежден судебным приставом о том, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, будет проведено принудительное вскрытие жилого помещения и принудительное выселение из него. После этого мужчина самостоятельно покинули квартиру. Судебные приставы передали ключи от входной двери законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.