В Ярославле на три дня изменится движение общественного транспорта. Подробности

Из-за ремонта на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Панина в Ярославле на три дня изменится схема движения автобусов.

Автобус №4 «Торговый переулок – фабрика «Красный Перевал» и №10 «15 МКР – НЗКИ» на участке между остановками «Улица Панина» и «12-й микрорайон» будет ходить по улицам Панина, Строителей, Бабича. Временно появятся новые остановки «Поселок 2-е Брагино», «Улица Брагинская», «Тутаевское шоссе» и не будет остановок «2-й Брагинский проезд», «Яблоневый посад», «Больница № 9»;

- Автобус №6 «Шинный завод — НЗКИ» и №96 «НЗКИ — ТРК «Ярославский Вернисаж» между остановками «Улица Панина» и «12-й микрорайон» будет ходить по улицам Панина (с заездом к микрорайону «Яблоневый Посад»), Строителей, Бабича. Вводятся остановки «Поселок 2-е Брагино», «Улица Брагинская», «Тутаевское шоссе» и исключением остановочных пунктов «Яблоневый посад» (Тутаевское шоссе) и «Больница № 9»;

- Автобус №47 «Улица Доронина – Больница №9» между остановками «Улица Панина» и «Больница №9» будет ходить по улицам Панина (с заездом к микрорайону «Яблоневый Посад»), Строителей, Бабича. Вводятся дополнительные остановочные пункты «Поселок 2-е Брагино», «Улица Брагинская», «Тутаевское шоссе» и исключаются остановки«2-й Брагинский проезд», «Яблоневый посад» (Тутаевское шоссе);

- Автобус №23 «Областная больница – 15 МКР» между остановками «Улица Панина» (Ленинградский проспект) и «14-й микрорайон» будет ходить по Ленинградскому проспекту. Дополнительные остановки: «6-й микрорайон» и «Улица Волгоградская». Не будет остановок «2-й Брагинский проезд», «Яблоневый посад», «Больница № 9», «Тутаевское шоссе», «Улица Брагинская», «Улица Строителей», «Ленинградский проспект».